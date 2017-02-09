В Ростове определили обладательницу самой длинной косы

На выставке индустрии красоты «Шарм», которая сегодня открылась в «ДонэкспоЦентре», прошел конкурс «Коса Дона». Он проходил в двух номинациях. В категории до 18-ти лет победила ростовчанка Алиса Кириллова, длина ее косы почти 120 сантиметров. В старшей категории приз взяла Виктория Скок с результатом 141 сантиметр. Отметим, подобный конкурс проводился впервые на юге России.

Всего в конкурсе приняли участие более 80-ти девушек, а общая длина косы всех претенденток составила 63 метра. Интервью с победительницей смотрите в вечернем выпуске «Вестей.Дон» на канале «Россия 1″ в 20 часов 45 минут.