В Ростове отбирают эскизы памятника клоуну Олегу Попову
Вдова «солнечного клоуна» Олега Попова будет участвовать в выборе эскиза памятника. Его установят у здания Ростовского цирка, где прошло последнее выступление и прощание с великим артистом. Сейчас уже готово семь вариантов будущей скульптуры.
Занавес открывается и на арену цирка выходит знаменитый солнечный клоун Олег Попов….Таким его запомнила публика. И таким, выглядывающим из-за кулис, изобразил артиста в своей работе ростовский скульптор Александр Маркин. Студент Московского художественного института имени Сурикова на эскизе постарался передать то настроение, которое чувствует зритель, и то волнение, которое испытывают артисты перед началом представления. Знаменитого клоуна держит за руку кукла-балерина. Это собирательный образ, но родился он на основе номера с супругой Олега Попова — Габриэлой.
«Я максимально хотел приблизить образ к солнечному клоуну, и здесь на занавесе изображено солнце, вышитое солнце золотыми нитками», — говорит скульптор Александр Маркин.
Еще одна задумка — мемориальная доска. Александр предлагает выполнить обе композиции с помощью современных технологий.
«Здесь тоже использована эта техника цветной бронзы. Здесь тот же самый мотив — он выглядывает из-за кулис, здесь это солнце, расшитое золотыми нитками и шары. Это мое детское впечатление — мне всегда хотелось, чтобы клоун в цирке скрутил мне эту собачку из надувного шара», — говорит скульптор Александр Маркин.
Презентация макета не случайно состоялась в училище имени Грекова. Именно здесь в течение 5 лет молодой скульптор учился азам искусства. И сегодня, по словам педагогов, за свою работу он получает однозначно высокую оценку.
«Его эскиз имеет свои особенности, это круглая скульптура. Чувствуется его отношение к Олегу Попову — легендарной личности и, конечно, любовь к родному городу», — говорит директор ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова Марина Бобрешова.
Это только одна из версий будущего памятника. Сейчас рассматривается около 20 разных эскизов.
Артисты разместить скульптуру хотят максимально близко к цирку. Ведь здесь Олег Попов впервые выступил в Ростове ровно 40 лет назад. И здесь же состоялись последние гастроли солнечного клоуна. Один из предполагаемых вариантов — молодой клоун стоит у дороги перед цирком и приглашает всех зайти внутрь.
«Еще был вариант — что он присел как-то здесь. Может, с этой стороны… он, проходя, присел и также приглашает, что-то у него в руках», — говорит директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко.
Открытие скульптуры планируется во всемирный День цирка — в середине апреля.
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Памятник Олегу Попову — великому мастеру своего дела отличная идея. Мне понравился вариант Александра Маркина. Очень необычный и интересный. Клоун приглашает в цирк это маркетинговый ход и уже встречалось не раз. Александр предложил вариант более творческий и отражающий самый волнительный момент в жизни любого клоуна — момент перед выходом на сцену.
Очень оригинально будет: Олег Попов машет через Будённовский Алдександру Попову.