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ОБЩЕСТВО

В Ростове откроется областной центр тестирования ГТО

11:51 Пятница, 23.12.2016

В легкоатлетическом манеже ДГТУ откроют центр тестирования ГТО. Уже завтра, 24 декабря, свои силы попробуют ученики старших классов ростовских школ. Как отметили в правительстве донского региона, теперь каждый желающий в возрасте от 6 до 70 лет сможет сдать нормативы ГТО в стенах опорного вуза.

На торжественной церемонии открытия, которая состоится в эту субботу в 12 часов, все желающие до начала мероприятия смогут принять участие в викторине, пополнить свою коллекцию новыми снимками в фотозоне центра. Для посетителей пройдут показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

«Комплекс ГТО имеет несколько фундаментальных функций. Это инструмент оценки здоровья нации, это возможность каждому человеку получить объективную оценку своих физических возможностей в соответствии с возрастной группой. Во всех 55 муниципалитетах работают центры тестирования, мы приглашаем всех желающих присоединиться к спортивной семье и попробовать получить знак ГТО», — говорит министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.

Для выполнения нормативов комплекса ГТО жителю Ростовской области необходимо:
Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (регистрация необходима для того, чтобы Вам был присвоен уникальный ID-номер, позволяющий выполнять нормативы ВФСК ГТО в официальном режиме. Благодаря личному ID-номеру Вы сможете записаться в ближайший центр тестирования для выполнения нормативов ГТО, а также просматривать результаты выполненных Вами нормативов испытаний (тестов) на сайте gto.ru в режиме on-line).

Подать заявку на выполнение нормативов комплекса ГТО в любой из 55 центров тестирования Ростовской области (контактные данные центров тестирования доступны в личном кабинете на сайте gto.ru в разделе «Центр тестирования»).
Получить медицинский допуск к выполнению испытаний комплекса ГТО.
Выполнить испытания в назначенные дату и время.

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