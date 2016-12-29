В Ростове открылась бесплатная выставка ‘Птица, зовущая зарю’

Международная выставка Огненного Петуха — символа наступающего года — открылась в Ростовском музее современного изобразительного искусства на Дмитровской. В экспозиции с названием «Птица, зовущая зарю» представлено 170 картин и арт-объектов художников из разных городов России и ближнего зарубежья.

Авторы использовали непривычные материалы: линолеум, бумажные смеси, горячую эмаль и даже старинные ростовские двери. Выставка бесплатная и открыта каждый день с 12 часов до 19 часов, кроме понедельника и вторника.

«Подавляющее большинство, на кого мы рассчитывали — это наши ростовские художники. Что интересно, это очень демократичная выставка — рядом с работами студентов может находиться работа заслуженного художника России. Это отнюдь не умаляет суть этой выставки. Мне кажется, что в этом и есть достоинство», — рассказала куратор Музея современного изобразительного искусства на Дмитровской Марина Приходько.