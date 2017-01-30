Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове открылась ярмарка камчатской рыбы

12:15 Понедельник, 30.01.2017

Знаменитые деликатесы из Охотского моря и Тихого океана можно приобрести в Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина перед «ДонЭкспоцентром». По словам рыбопереработчиков, морепродукты изготавливают по государственным стандартам и не замораживают при транспортировке. Это позволяет сохранить полезные вещества. На прилавках богатый выбор: палтус, чавыча, белорыбица, кижуч и, конечно, красная икра. Рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами. Производители уверяют, что качество продукта на высоте. Приобрести товар можно до 5 февраля.

Еще темы рубрики

30 января 2017
В Ростове реализуют проект ‘Говорящий город’
30 января 2017
В Лозовском охотхозяйстве снят карантин по бешенству
30 января 2017
Пункты обогрева на донских трассах будут работать еще сутки
30 января 2017
До ЧМ-18 осталось 500 дней, Ростов готовится к мундиалю

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.