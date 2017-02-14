В Ростове открыли детсад на 140 мест

Те, кому еще рано думать о ЕГЭ, отметили новоселье. 140 маленьких ростовчан теперь осваивают новый дом — только что построенный второй корпус детского сада №33 в Ростове. Здесь принимают воспитанников уже с двух лет.

Появление «Умки» здесь ждали с нетерпением, а потому как только здание нового детского сада было готово принять детей, родители, не дождавшись официального открытия, привели сюда своих малышей.

«Нравится все. Воспитатели хорошие, нянечки хорошие, кормят замечательно, занимаются с детками. Рядом расположен, в группе 20 человек, по современным условиям это мало», — отмечает ростовчанка.

Это второй корпус 33 детсада, уже существующего. Здесь принимают детей ясельного возраста — от двух лет. Садик рассчитан на 140 мест и уже укомплектован полностью. Его отличительная черта — многонациональность, это особенность самого района Темерник.

«Различий в воспитании детей мы не делаем. Все занятия проводим на русском языке», — говорит заведующая МБДУ №33 «Умка» Алла Черненко.

Строили «Умку» восемь месяцев.

«Ввод этого садика в эксплуатацию — еще одно подтверждение того, что программа развития образования у нас продолжается, развивается, она у нас составлена в соответствии с потребностями, которые возникают в городе», — комментирует заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Виктор Бережной.

Уже сегодня появление новых дошкольных образовательных учреждений ждут родители, проживающие в быстроразвивающихся районах Ростова: Левенцовке, Платовском, Красном Аксае и в микрорайоне «Красные ворота».