В Ростове открыли детсад на 140 мест
Те, кому еще рано думать о ЕГЭ, отметили новоселье. 140 маленьких ростовчан теперь осваивают новый дом — только что построенный второй корпус детского сада №33 в Ростове. Здесь принимают воспитанников уже с двух лет.
Появление «Умки» здесь ждали с нетерпением, а потому как только здание нового детского сада было готово принять детей, родители, не дождавшись официального открытия, привели сюда своих малышей.
«Нравится все. Воспитатели хорошие, нянечки хорошие, кормят замечательно, занимаются с детками. Рядом расположен, в группе 20 человек, по современным условиям это мало», — отмечает ростовчанка.
Это второй корпус 33 детсада, уже существующего. Здесь принимают детей ясельного возраста — от двух лет. Садик рассчитан на 140 мест и уже укомплектован полностью. Его отличительная черта — многонациональность, это особенность самого района Темерник.
«Различий в воспитании детей мы не делаем. Все занятия проводим на русском языке», — говорит заведующая МБДУ №33 «Умка» Алла Черненко.
Строили «Умку» восемь месяцев.
«Ввод этого садика в эксплуатацию — еще одно подтверждение того, что программа развития образования у нас продолжается, развивается, она у нас составлена в соответствии с потребностями, которые возникают в городе», — комментирует заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Виктор Бережной.
Уже сегодня появление новых дошкольных образовательных учреждений ждут родители, проживающие в быстроразвивающихся районах Ростова: Левенцовке, Платовском, Красном Аксае и в микрорайоне «Красные ворота».
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Рассчитан сад может быть на 140 человек,а посещать будет в 2 раза больше,об этом родителей уже предупредили.Группа в саду рассчитана на 20 человек, соответственно мебели там на 20 человек.Но посещают группу уже больше 20 детей и руководство говорит,что группы ещё не укомплектованы.Куда ещё больше, ведь помещение не рассчитано на такое количество детей.И так уже на один детский шкафчик-2 человека.Интересно,спать дети тоже будут по двое на одной кровати?