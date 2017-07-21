В Ростове открыли модернизированный центр по вопросам газоснабжения
Впервые единое окно будет предоставлять услуги газовых компаний региона. На проспекте Шолохова в Ростове начал работу модернизированный центр обслуживания населения по вопросам газоснабжения.
Здесь можно будет оформить договор на подключение к газу, установку газовых приборов и их обслуживание. Как было отмечено на торжественной церемонии, подобные центры создаются для удобства абонентов. Здесь также есть зона ожидания, детская игровая комната, терминал электронной очереди и пандус для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Этот центр, как и последующие, которые мы будем открывать, безусловно, станет полезным, удобным и комфортным помощником в деле газоснабжения, в деле установки новых приборов учета, оплаты, заключения договоров и всего, что связано с потреблением газа», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.
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