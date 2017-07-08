В Ростове отметят День семьи, любви и верности
Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности, праздник посвящен памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака в православной традиции.
В Ростове-на-Дону праздничные мероприятия пройдут на Фонтанной площади. В программе презентация анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии», мастер-классы по рукоделию, ремеслам и художественному искусству, концертная программа, конкурсы и викторины. Мероприятие начнется в 17 часов по адресу проспект Театральный, 1.
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