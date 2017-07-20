В Ростове отметят юбилей Госпожнадзора и Всероссийского добровольного пожарного общества

Работников пожарной охраны будут чествовать сегодня в донской столице. Праздничная церемония посвящена 90-летию образования Государственного пожарного надзора и 125-ой годовщине Всероссийского добровольного пожарного общества. В «ДонЭкспоцентре» соберутся ветераны и действующие сотрудники со всего региона, отличившиеся получат награды.