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ОБЩЕСТВО

В Ростове планируют капитально отремонтировать 548 многоэтажек

7:39 Среда, 03.05.2017

За два года — с 2014 по 2016 — в донской столице обновили 441 многоквартирный дом. В 2017 году власти Ростова-на-Дону планируют выполнить капремонт 548 многоэтажек. В 2018 и 2019 года — 748 и 872 дома соответственно. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Так в этом году проведут капитальный ремонт кровель и фасадов на 67 домах. При этом, по 34 адресам уже утверждена сметная стоимость, еще 31 сметная документация сейчас на экспертизе. Собственники двух домов Ленинского района отказались от участия в программе, эти адреса будут заменены. Добавим, в областную программу по усилению несущих конструкций и фундаментов предварительно включены 78 многоэтажек.

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