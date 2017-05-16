Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове планируют разработать приложение с картой мест для курения

11:14 Вторник, 16.05.20172

В Ростове-на-Дону обсудили проект «Город без дыма». В его рамках планируют разработать приложение, которое будет указывать ближайшие места для курения. Авторы идеи считают, что тотальный запрет курения не приносит ощутимых результатов. А появление специальной информационной карты поможет оградить некурящих людей от табачного дыма. Добавим, проект в донской столицы намерены реализовать в три этапа.

«В Год экологии и в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 особенно важно найти новые пути решения этой проблемы. Для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер, среди которых, новые методы формирования здорового образа жизни. Мы должны доносить информацию о вреде курения», — сказал первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Еще темы рубрики

20-04
16 мая 2017
Пенсионеры, живущие в военном городке Морозовска, могут лишиться квартир
16 мая 2017
#ЯРОССИЯ: лица ростовчан могут оказаться на эфирной заставке телеканала «Россия»
16 мая 2017
Донской губернатор встретился с послом Республики Армения в России
16 мая 2017
«Молодая волна» в пятый раз объединила талантливых подростков Дона

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Рита 16.05.2017

А тотальный запрет курения и не будет приносить ощутимых результатов, пока в полиции и ГНК будут работать курящие сотрудники.

Aleksandr 16.05.2017

Проект хороший и дело нужное. Сколько будет стоить и кому заказана такая карта.