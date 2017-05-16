В Ростове планируют разработать приложение с картой мест для курения

В Ростове-на-Дону обсудили проект «Город без дыма». В его рамках планируют разработать приложение, которое будет указывать ближайшие места для курения. Авторы идеи считают, что тотальный запрет курения не приносит ощутимых результатов. А появление специальной информационной карты поможет оградить некурящих людей от табачного дыма. Добавим, проект в донской столицы намерены реализовать в три этапа.

«В Год экологии и в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 особенно важно найти новые пути решения этой проблемы. Для достижения результата нужны не тотальные запреты, а продуманный комплекс мер, среди которых, новые методы формирования здорового образа жизни. Мы должны доносить информацию о вреде курения», — сказал первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.