В Ростове появилось почти 200 новых мусорных контейнеров евростандарта

Новые мусорные контейнеры европейского стандарта появились на улицах Ростова. 190 пластиковых баков с двойной крышкой разместили в центре южной столицы — на улицах Большой Садовой и Шаумяна. Как подчеркнули в пресс-службе администрации города, корпус новый контейнеров при двойной крышке сохраняет эргономичность, а надежность и долговечность существенно возрастают.

«На ближайший год планируется установка новых контейнерных площадок с улучшенным дизайном, отказ от металлических контейнеров и переход на усовершенствованные пластиковые евроконтейнеры», — сообщил генеральный директор АО «Чистый город» в городе Ростове-на-Дону Дмитрий Федоренко.