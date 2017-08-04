Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Ростове появится центр для детей с ограниченными возможностями

16:25 Пятница, 04.08.2017

В Ростове-на-Дону откроют реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на 55 мест. Учреждение начнет работать в сентябре 2017 года. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в центре будет работать три отделения: дневного пребывания, диагностики и разработки программ социальной реабилитации, медико-реабилитационной и психолого-педагогической помощи.

Еще темы рубрики

04 августа 2017
Синоптики: изнурительный зной на Дону продержится еще минимум неделю
04 августа 2017
Из-за ремонта провалившегося моста Малиновского весь день стоит в пробке
RUSSIA_24_451x307
04 августа 2017
Онлайн-трансляции ‘Россия 24. Дон’ и радио ‘Маяк’ на сайте DONTR.RU
04 августа 2017
В Ростове появится центр для детей с ограниченными возможностями

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.