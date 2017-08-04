В Ростове появится центр для детей с ограниченными возможностями

В Ростове-на-Дону откроют реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на 55 мест. Учреждение начнет работать в сентябре 2017 года. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в центре будет работать три отделения: дневного пребывания, диагностики и разработки программ социальной реабилитации, медико-реабилитационной и психолого-педагогической помощи.