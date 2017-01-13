В Ростове православные верующие могут поклониться святыням со всего мира

VII международная выставка «Дон Православный» открылась в Ростове-на-Дону. Сегодня второй день работы. Посетителям предлагают познакомиться с экспозицией христианских реликвий и увидеть точную копию Донской иконы Божией Матери, она впервые привезена на выставку.

В эти рождественские дни у жителей дона есть уникальная возможность совершить паломничество по святым местам, не покидая своего региона. В «ДонЭкспоцентре» открыта выставка «Дон Православный».

Впервые главная святыня выставки — воссозданная чудотворная Донская икона Божией Матери, почитаемая как заступница всех Донских жителей, защищающая и оберегающая от бед.

«Каждый человек приходит со своими скорбями и радостями и просит у Божией Матери ее заступничества», — поясняет иеромонах Гавриил Звягинцев.

Представлено более 300 святынь со всего мира. Это и иконы Николая Чудотворца, Святой Матроны, Богородицы «Экономисса», у которых просят о здоровье, защиты родных и близких, благополучии в семье. Посетители выставки найдут освященные иконы, ювелирные изделия из Иерусалима и свечи, обожженные благодатным огнем. Выставка «Дон Православный» открыта до 17 января в «ДонЭкспоцентре».