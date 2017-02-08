В Ростове предлагают ввести штрафы за парковку на газонах

Испорченные газоны, заставленные детские площадки, препятствия для пешеходов — такова удручающая картина донской столицы. Парковки во дворах стали, увы, привычными. С этим не хотят мириться власти Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

В такие рейды — на охоту за любителями припарковаться на газонах — инспектор администрации Ворошиловского района Дмитрий Гречкин выезжает каждый день. Фотографирует машины, выписывает протоколы, но пока нарушителей меньше не становится.

«Обратите внимание, на этот автомобиль. Он на протяжении долгого периода времени здесь паркуется. Разбил своими колесами весь газон. Больше здесь трава расти не будет. Подобная картина наблюдается и по другим адресам», — говорит ведущий специалист сектора инспектирования администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Дмитрий Гречкин.

Штрафовать за парковку на газонах постфактум, на основе фото- и видеофиксации предложил замглавы Ворошиловского района по благоустройству Олег Медведев. Передать эти полномочия, по задумке, должны представителям администраций.

Практика для Ростова новая, но может помочь решить проблему испорченных газонов и грязных дорог, уверен чиновник. И в районе ноу-хау уже опробовали. Только за три месяца выписали более 300 протоколов. Вот только доходят они до владельцев с большим опозданием. По нынешнему законодательству, чтобы получить личные данные автовладельца в ГИБДД, требуется до 30-ти дней.

«На сегодняшний день мы планируем выйти с инициативой и с предложением к ГУ МВД по Ростовской области о том, чтобы либо оформить некое соглашение, либо, может быть, упорядочить наше взаимодействие для получения этих сведений», — рассказывает заместитель главы Администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону по благоустройству Олег Медведев.

Автоинспекторы не против пойти навстречу, но для этого нужно изменение законодательства.

«На федеральном уровне рассматривается вопрос о наделении полномочиями органов исполнительной власти в части привлечения и, соответственно, передачи им персональных данных», — комментирует временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Алексей Токин.

Действия администрации, уверяет Олег Медведев, мера не карательная. По большей части, пропагандистская. Конечно, проблема с парковками в городе сейчас острая, но решать её надо не за счет газонов, так что пока обещают штрафовать по минимуму. Однако за повторные нарушения сумма взысканий будет доходить до двух тысяч рублей.