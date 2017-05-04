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ОБЩЕСТВО

В Ростове приняли резолюцию к Организации Объединенных Наций

16:20 Четверг, 04.05.2017

Резолюцию к Организации Объединенных наций приняли в Ростове-на-Дону. ООН призвали к всесторонней и объективной оценке происходящего в горячих точках. Документ составили участники телемоста «Международный терроризм, как следствие фашистской идеологии». Он прошел в Донской столице. Общественные и политические деятели России и Европы обсудили конфликт на Украине, войну в Сирии, а также бомбардировки Югославии в 1999 году. По словам участников телемоста, уничтожить терроризм будет невозможно, пока будет существовать неофашизм.

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