В Ростове приступили к сносу незаконных строений на улице Шоссейной

На ростовской улице Шоссейной, которая проходит вдоль Дона на левом берегу, приступили к сносу самовольно построенных зданий, которые находятся на территории муниципальной земли и не имеют разрешительных документов. Об этом сообщили в городской администрации. Сегодня вели демонтаж строений, расположенных по адресам ул. Шоссейная 1 — ул. Шоссейная 31.

«У местных жителей уже сформировалось четкое понимание того, что закончилось время незаконного пользования землей. Многие из них охотно помогают в процессе демонтажа незаконных объектов», — уверил заместитель главы администрации Ленинского района Ростова Игорь Сидоренко.