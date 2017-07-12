В Ростове проходит форум «Дельта Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения»
Рациональное использование водных ресурсов обсудили сегодня в прокуратуре Ростовской области. Там начал работу открытый форум «Дельта Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения». В форме живого разговора участники обсудили вопросы прокурорского надзора и защиты прав граждан в сфере использования водных ресурсов. К обсуждению привлекли специалистов Роспотребнадзора, росрыболовства, Департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу, а также представители общественных организаций.
«Проблема экологической безопасности существует давно. Этот год провозглашен годом экологической безопасности. В связи с этим в этом году было принять решение провести форум экологической безопасности», — старший помощник прокурора РО по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.