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ОБЩЕСТВО

В Ростове проходит форум «Дельта Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения»

18:52 Среда, 12.07.2017

Рациональное использование водных ресурсов обсудили сегодня в прокуратуре Ростовской области. Там начал работу открытый форум «Дельта Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения». В форме живого разговора участники обсудили вопросы прокурорского надзора и защиты прав граждан в сфере использования водных ресурсов. К обсуждению привлекли специалистов Роспотребнадзора, росрыболовства, Департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу, а также представители общественных организаций.

«Проблема экологической безопасности существует давно. Этот год провозглашен годом экологической безопасности. В связи с этим в этом году было принять решение провести форум экологической безопасности», — старший помощник прокурора РО по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

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