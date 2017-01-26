В Ростове проходит городской чемпионат по боулингу среди инвалидов

В донской столице стартовал чемпионат города по боулингу среди инвалидов. Он будет длится два месяца, победителей в командном и личном зачёте выявят в апреле. Первый подобный чемпионат прошёл в 2014 году, и с тех пор количество участников значительно увеличилось. Лидеры разделились в разные группы, чтобы уравнять силы команд.

Что такое сплит и страйк Вера Владимировна знает уже хорошо. Правда, выбить с одного удара все 10 кеглей пока получается не всегда. Впрочем, говорит женщина, это дело времени и упорных тренировок. Тем более, что за два года занятий ростовчанке есть, чем похвастаться. Вера Алехина — серебряный призёр первого городского чемпионата по боулингу для инвалидов. Собирается завоевать медаль и на этом турнире.

«Нужно обязательно выбрать вес. Сейчас остановилась на 11-ти, а раньше начинала с 8″, — рассказывает участница чемпионата города по боулингу среди инвалидов Вера Алёхина.

Еще один опытный участник — Владимир Пижик. В прошлом турнире они с Верой Алехиной выступали в одной команде. Сегодня решили разделиться, ведь остальные за победу в таких соревнованиях борются впервые. А собрал чемпионат 15 команд районных организаций Всероссийского общества инвалидов Ростова и Батайска.

«Мы сегодня проводим второй чемпионат по боулингу среди инвалидов. В первом турнире участвовало шесть команд, сейчас уже 15. Это не значит, что стало больше инвалидов, просто люди поверили в том, что еще могут заниматься таким спортом», — отмечает президент спортивной автономной некоммерческой организации инвалидного спорта Ростова-на-Дону Сероп Сергоян.

«Когда члены нашего общества пришли первый раз играть, они были немного шокированы, стеснялись, боялись. Некоторые говорили : «Мы старые, у нас руки не двигаются». Но прошло несколько игр, и от желающих не стало отбоя», — комментирует председатель организации «ВОИ» Пролетарского района Ростова-на-Дону Игорь Карагодин.

В этом году спортсменов-любителей поддержали и депутаты Заксобрания области. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов отметил, что турнир станет традиционным и обязательно расширит свою географию.

«Перспектива хорошая, но надо взять все в организационные рамки. Планирую для себя, что мы где-то в марте проведем расширенное совещание, на котором обсудим этот вопрос», — говорит руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Соревнования будут проходить в течение двух месяцев. Победителей в командном и личном зачетах объявят в апреле.