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ОБЩЕСТВО

В Ростове проходит патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам»

16:30 Четверг, 04.05.2017

Сегодня, 4 мая, в Ростове-на-Дону проходит патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». На полигоне ДГТУ собрались студенты всех крупных ВУЗов донского региона. В программе праздника — митинг, посвященный Параду Победы, выставка военной техники и находок поисковых отрядов. Почетные гости торжества — ветераны Великой Отечественной. Завершится мероприятие вечером — концертом творческих коллективов Ростовской области, а в финале участники вечера споют «День Победы».

 

 

 

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