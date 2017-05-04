В Ростове проходит патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам»
Сегодня, 4 мая, в Ростове-на-Дону проходит патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам». На полигоне ДГТУ собрались студенты всех крупных ВУЗов донского региона. В программе праздника — митинг, посвященный Параду Победы, выставка военной техники и находок поисковых отрядов. Почетные гости торжества — ветераны Великой Отечественной. Завершится мероприятие вечером — концертом творческих коллективов Ростовской области, а в финале участники вечера споют «День Победы».
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