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ОБЩЕСТВО

В Ростове проходит вторая репетиция Парада Победы

22:37 Пятница, 05.05.2017

Сегодня, 5 мая, в Ростове-на-Дону проходит вторая ночная репетиция Парада Победы.

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