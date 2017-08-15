В Ростове пройдет Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче пройдет 16 сентября на набережной Ростова. Мероприятие приурочено ко Дню города и будет включать в себя несколько тематических площадок, на которых гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, посетить интерактивные зоны и арт-объекты. Например, ростовчане смогут научиться собирать роботов и управлять ими, готовить салаты из экологически чистых продуктов и мороженое из сухого льда. Программа Фестиваля еще уточняется.

Также все желающие могут поучаствовать акции, которая пройдет на официальном сайте www.вместерярче.рф. С 1 августа по 22 декабря там будут подписывать личную декларацию бережного отношения к энергоресурсам. На личном примере вы сможете показать необходимость сохранения природных ресурсов и тем самым привлечь других неравнодушных пользователей к проблемам окружающей среды.

#ВместеЯрче – фестиваль всероссийского масштаба. Впервые он был организован год назад, напоминает пресс-служба администрации Ростова.