В Ростове пройдет «Фестиваль кварталов»

15 июля в ростовском парке «Дружба» на улице Капустина пройдет «Фестиваль кварталов». Так, на берегу Северного водохранилища с 16 до 22 часов для гостей будут организованы различные зоны: детская, спортивная, ремесленная, художественная.

Посетители узнают историю Ворошиловского района, а также смогут принять участие в краеведческом квесте и пройти викторины. Со сцены выступят современные артисты и музыканты. Отдельно будет работать зона «Серебряный возраст» для пожилых посетителей, сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону.