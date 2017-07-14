В Ростове пройдет «Фестиваль кварталов»
15 июля в ростовском парке «Дружба» на улице Капустина пройдет «Фестиваль кварталов». Так, на берегу Северного водохранилища с 16 до 22 часов для гостей будут организованы различные зоны: детская, спортивная, ремесленная, художественная.
Посетители узнают историю Ворошиловского района, а также смогут принять участие в краеведческом квесте и пройти викторины. Со сцены выступят современные артисты и музыканты. Отдельно будет работать зона «Серебряный возраст» для пожилых посетителей, сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону.
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