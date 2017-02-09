В Ростове пройдет ралли ‘Зимний кубок 2017′

12 февраля в Ростове-на-Дону пройдет ралли третьей категории «Зимний кубок 2017». Организаторы — ДГТУ и Федерация автомобильного спорта региона. Соревнование начнется в 10 часов 30 минут около главного корпуса вуза. Водители будут стартовать с двухминутным интервалом. В этом году маршрут составит около 100 километров.

Участники должны будут продемонстрировать мастерство вождения и точность следования графику движения. Они будут заранее знать среднюю скорость на дистанции и направление движения, заданное дорожной книгой, но место и время финиша остается секретом. Маршрут построен таким образом, что гонщики также два раза будут заезжать на автодром, где покажут мастерство вождения. За соблюдением правил на всех маршрутах будут следить судьи.