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ОБЩЕСТВО

В Ростове пройдет велоквест, посвященный борьбе с ВИЧ и гепатитом

7:12 Пятница, 28.07.2017

Велоквест, посвященный борьбе с ВИЧ и вирусными гепатитами, пройдет сегодня в Ростове. Он стартует в парке Первого мая. Участникам предстоит проехать 12 километров. У каждого будет индивидуальный маршрут. Игроки проверят свои знания о смертельных заболеваниях и получать консультации медиков. Желающие пройдут экспресс-тест на опасные вирусы.

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