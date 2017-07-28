В Ростове пройдет велоквест, посвященный борьбе с ВИЧ и гепатитом
Велоквест, посвященный борьбе с ВИЧ и вирусными гепатитами, пройдет сегодня в Ростове. Он стартует в парке Первого мая. Участникам предстоит проехать 12 километров. У каждого будет индивидуальный маршрут. Игроки проверят свои знания о смертельных заболеваниях и получать консультации медиков. Желающие пройдут экспресс-тест на опасные вирусы.
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