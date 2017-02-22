В Ростове прошел областной Чемпионат по акробатическому рок-н-роллу

Чемпионат Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу завершился в донской столице. За победой приехали сразу 300 спортсменов. Сильнейшие будут представлять регион на первенстве Южного Федерального округа.

«Доверяй, мечтай, летай!», — так звучит девиз всех рок-н-рольщиков. Соревнования в Ростове прошли под тем же лозунгом. Сложнейшая акробатика, невероятный темп, сверхбыстрые вращения — наблюдать за выступлениями представителей этого вида спорта всегда интересно. А участие в донском турнире единственной в Ростовской области пары М-класса привлекло еще большее внимание.

«Это самая высшая категория в акробатическом рок-н-ролле. Трюки уже без контакта, сальто, сальто вперед, назад, винты, риск «, — говорит участник соревнований Владислав Харенко.

Дуэт из Аксая в высокий класс перешёл недавно. Спортсмены говорят — решение принимает тренер. Эти соревнования первые, где пара выступает в новой для себя категории. Удалось почти все, хотя, конечно, претензии к себе есть всегда. Но все же, первый блин комом не вышел.

«Обязательно должна быть совместная работа, попадание в трюк. Если партнерша пошла немного не в такт своей инерции, партнер ее не почувствует, трюк, считайте, провален», — говорит участница соревнований Татьяна Шкраба.

А это еще одна сильная пара. В 2016 году они стали чемпионами России в своем возрасте. Здесь ребята тоже показали класс, выиграв соревнования.

«Было очень сложно, но мы пробрались, заняли первое место, мы это сделали», — говорит участница турнира Алена Гордиенко.

Всего же первенство и чемпионат Ростовской области собрал в донской столице более 300 участников, причем не только нашего региона. Побороться за медали приехали и представители Краснодара. В категории «Формейшен» они составили серьезную конкуренцию коллективам из Ростова и Аксая.

«На этих соревнованиях проходит отбор для участия в Чемпионате Южного Федерального округа, который состоится 12 марта в Ростове. Это очень лестно. Команд много, с 8 утра здесь соревнуются спортсмены разного уровня «, — говорит главный судья турнира Юрий Цай.

Наибольшее количество наград завоевали хозяева паркета — ростовчане, также отличились шахтинцы, аксайчане и представители Волгодонска.