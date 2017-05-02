В Ростове прошла панихида по жертвам гонений на Ближнем Востоке и в Греции

В Ростове-на-Дону прошла панихида по жертвам геноцида, пострадавшим в ходе гонений на Ближнем Востоке и в Греции. Заупокойное богослужение перед иконой 13 ассирийских отцов совершил духовник православной Ассирийской диаспоры Дона, настоятель Старо-Покровского храма протоиерей Даниил Азизов. К церковной службе присоединились представители диаспор Дона и общественность.

«Наш многострадальный народ на протяжении многих столетий находил свое укромное убежище в стенах святой церкви. Благодаря нашей христианской вере мы сумели сохранить язык — один из старейших языков планеты, сохранить свою культуру», — сказал председатель Совета национально-культурной автономии Ассирийцев Василий Хноев.