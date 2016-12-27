В Ростове прошла премьера ‘Сказки о счастье’

О том, как важно делать добро, и о том как подарить и испытать счастье, рассказывают в эти дни маленьким жителям Ростова. Премьера «Сказки о счастье» состоялась в донской столице. Несмотря на сказочный жанр, посмотреть этот спектакль рекомендуют и взрослым.

В дни новогодних праздников в, казалось бы, взрослом театре «18+» главные — дети. А это значит, что сюда можно прийти всей семьей. «Сказка о счастье», обещают в театре, никого не оставит равнодушными.

«В сказке есть очень глубокий смысл и она не только для детей, она интересна и взрослым будет. Потому что там такие взрослые темы поднимаются. Сказка носит в какой-то степени и воспитательный характер», — говорит главный режиссёр театра «18+» Герман Греков.

Совсем не длинная, 50-минутная история рассказывает о Раковине и покинувшем её Моллюске, о том, как она хотела покорить весь мир. И о том, что «жизнь полна восхитительных красот и отвратительных поступков, интересных встреч и страшных испытаний. И чтобы быть счастливым, нужно постараться сохранить ребёнка в своей душе. Ведь без него ты просто — пустая раковина», — так описывает суть сказки режиссер.

«Когда я ставлю подобного рода вещи, я всегда вспоминаю, как я была маленькой, и что мне было интересно. Тем более, сейчас современные дети, их так трудно удивить. Поэтому все в совокупности, получилась такая вот штука с видеорядом, музыкальным оформлением, с историей», — говорит режиссёр спектакля Оксана Зиброва.

Сказка рассчитана на детей от трех лет. В театре уверены, что уже в этом возрасте дети способны понять глубокий смысл. И, судя по реакции юных зрителей, не прогадали.

«Очень удивили тем, что они слушали. Где нужно, они смеялись, где не нужно — нет, и правильно делали. Они очень верно, где надо, смеялись, и очень верно, очень добро молчали и очень внимательно слушали. Это хорошо», — говорит актриса Светлана Башкирова.

Сказка будет идти в театре во время новогодних каникул.