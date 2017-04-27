В Ростове проведут инвентаризацию зимней коммунальной техники

До 7 мая, по поручению главы Ростова-на-Дону, в городских комбинатах благоустройства будут проводить инвентаризацию зимней коммунальной техники. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

«В комбинатах благоустройства простаивает масса техники. Необходимо провести ее инвентаризацию. Задача — реанимировать эту технику и выпустить на дороги города. Недопустимо, чтобы при имеющейся потребности мы не станем что-то использовать. Нужно все задействовать по-максимуму», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.