В Ростове проведут инвентаризацию зимней коммунальной техники
До 7 мая, по поручению главы Ростова-на-Дону, в городских комбинатах благоустройства будут проводить инвентаризацию зимней коммунальной техники. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.
«В комбинатах благоустройства простаивает масса техники. Необходимо провести ее инвентаризацию. Задача — реанимировать эту технику и выпустить на дороги города. Недопустимо, чтобы при имеющейся потребности мы не станем что-то использовать. Нужно все задействовать по-максимуму», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
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