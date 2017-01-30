В Ростове пятилетняя девочка умерла после удаления аденоидов

В Ростове-на-Дону начали доследственную проверку по факту смерти пятилетней девочки, которой незадолго до этого удалили аденоиды. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Ребенок умер после удаления аденоидов. Операция была проведена 24 января. После этого девочку отправили домой. Но через пять дней после операции у ребенка началось внезапное обильное кровотечение. Никаких осложнений после операции выявлено не было. По предварительным данным, девочка захлебнулась кровью при кровотечении. Именно такую причину смерти ребенка — аспирация вследствие кровотечения из носоглотки – называют ростовские медики.

Пока следов, свидетельствующих о насильственном характере наступления смерти, следователи не выявили.