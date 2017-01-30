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ОБЩЕСТВО

В Ростове реализуют проект ‘Говорящий город’

13:32 Понедельник, 30.01.2017

В администрации донской столицы состоялось заседание совета по делам инвалидов. Так участники встречи отметили, что в Ростове продолжают внедрять систему «Говорящий город», которая предназначена для ориентирования инвалидов по зрению.

В систему включают мобильное устройство «Ориентир», находящееся у пользователя, и оборудование, которое устанавливается на транспорте или объектах инфраструктуры. В Ростове данная система установлена в автобусе № 16 «Центральный рынок – УПП ВОС». Добавим, также на заседании совета рассмотрели вопрос распределения индивидуальных абонентских устройств.

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