В Ростове с размахом отметили День зимних видов спорта

День зимних видов спорта отметили в донской столице. Мероприятие посвятили третьей годовщине со дня открытия Олимпийских и паралимпийских зимних игр в Сочи. Именно игры в Сочи положили начало новой традиции — празднованию Дня зимних видов спорта.

Теперь ежегодно во всех городах России в феврале вспоминают годовщину открытия Олимпиады. Ростов отметил дату ледовым фестивалем. На арену Дворца спорта вышли юные фигуристы и хоккеисты — представители как раз тех видов, которые развиваются на Дону.

12 лет назад создана областная спортивная школа, в которой дети занимаются хоккеем и фигурным катанием.

«Многие скептики говорили, что не может развиваться в южном регионе фигурное катание. А мы доказали, что фигурное катание не только развивается — оно есть, мы показываем результаты, и мы будем долго жить в Ростовской области», — говорит президент федерации фигурного катания на коньках Ростовской области Давид Зильберман.

Сегодня фигурным катанием на коньках в регионе занимаются более 3,5 тысяч человек, хоккеем — более тысячи.

«Инфраструктура у нас в Ростовской области развивается, строятся ледовые дворцы, катки, где дети могут заниматься», — говорит заместитель министра физической культуры и спорта Ростовской области Пётр Cеров.

Для Михаила Соколова участие в этом празднике — событие ответственное. Его команда к выступлению готовилась усердно. Ребята продемонстрировали все, чему они научились за время тренировок.

«Нам показали, что и как надо делать, потом мы это прорабатывали, а сегодня показали», — говорит воспитанник СДЮСШОР № 6 по зимним видам спорта Михаил Соколов.

Также в фестивале приняли участие творческие коллективы, концертный оркестр ростовской-на-дону школы-интерната музыкантских воспитанников, художественная студия с выставкой детских картин и отделение эстетической гимнастики. За выступлениями наблюдали более 2,5 тысяч зрителей.