В Ростове сохраняется высокий уровень пожароопасности: запрещено посещение лесов и степных зон

В Ростове-на-Дону сохраняется высокий уровень пожароопасности 4-го класса. В городском управлении ГО и ЧС просят жителей быть предельно осторожными при обращении с огнем. В ведомстве напоминают, что сейчас запрещено посещать леса и степные зоны. Во избежание возгорания сухой растительности нельзя проводить пожароопасные работы с применением открытого огня непосредственно вблизи строений и мест с наличием растительности, разводить костры и выжигать сухую растительность, топить печи, разжигать кухонные очаги, включать котельные установки. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность до 500 тысяч рублей.

«Если кому-то стало плохо на улице перенесите человека в тень, положите ему на голову влажный платок, дайте выпить воды, вызовите скорую помощь с мобильного «103». Для животных оставляйте в тени деревьев миски с водой.

Во всех экстренных ситуациях звоните с мобильного на номер «112»», — говорится в сообщении пресс-службы управлении ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.