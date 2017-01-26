В Ростове сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних

В администрации Ростова-на-Дону представители межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних обсудили итоги 2016 года и наметили планы работы на 2017 год.

Так в рамках совещания прозвучала информация о том, что по состоянию на 1 января 250 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении. Специалисты отметили, что среди подростков участились случаи самовольных уходов из дома.

Однако отмечена и положительная динамика. Так стало меньше безнадзорных детей. Сейчас на учете состоят пять детей из пяти семей, тогда как в 2012 году их было 239 из 142 семей.

Кроме того, по итогам 2016 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 9,5 процента. Основным видом правонарушений являются имущественные. По городу на 8,7 процента уменьшилось число преступлений, совершенных подростками в группах с участием взрослых лиц. На 17,9 процента снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.