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ОБЩЕСТВО

В Ростове состоится премьерный показ фильма ‘Расказаченные’

15:26 Вторник, 24.01.2017

Премьера документального фильма «Расказаченные» состоялась в ростовском Доме кино. Донские документалисты показали свою версию событий 1919 года. Материалы фильма собирались и зрели практически всю жизнь режиссера Владимира Шевчука. Первые страшные картины его воображение рисовало по рассказам бабушки.

История истребления казаков Дона и Кубани в фильме «Расказаченные». Авторы документальной ленты говорят, что не стремились завершить работу к сегодняшней дате — Дню памяти жертв геноцида казаков. Главным было успеть снять самых старых людей Краснодарского края и Ростовской области.

Интервью, редкие кадры фото и кинохроники рассказывают о массовых убийствах, голоде, каннибализме и в целом политике советской власти по отношению к казачеству. Трагедию целого народа показали донские документалисты.

Режиссёром фильма стал человек, до этого кино не снимавший. Историк и строитель свой первый фильм снял в 48 лет. Владимир Шевчук называет фильм скромным цветком на могиле целого народа.

«Тема расказачивания мне знакома с детства, из преданий моей семьи. Рассказывала бабушка. Большую часть времени я проводил с ней. Эти рассказы запали в детскую душу и принесли вот такие всходы», — поясняет режиссёр, продюсер фильма «Расказаченные» Владимир Шевчук.

Оператор картины Эдуард Кечеджиян, музыку написал Алексей Хевелев, а смонтировал картину другой известный музыкант — Олег Гапонов. Идея создания картины принадлежит Алексею Сухареву — президенту Фонда имени священника Илии Попова.

«Фильм не о 1917 годе, но события, которые в нём описаны, являлись логическим следствием тех процессов, которые в России начались как раз этого года», — комментирует автор идеи фильма»Расказаченные» Алексей Сухарев.

После премьеры в ростовском Доме кино «Расказаченных» покажут в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

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