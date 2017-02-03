В Ростове уничтожили 40 килограммов опасной для здоровья рыбы

Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по точкам незаконной торговли. Так нарушителя обнаружили в Советском районе города, на улице Малиновского. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, отсутствовали. В связи с этим было денатурировано 40 килограммов рыбы.