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ОБЩЕСТВО

В Ростове уничтожили 40 килограммов опасной для здоровья рыбы

13:23 Пятница, 03.02.2017

Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по точкам незаконной торговли. Так нарушителя обнаружили в Советском районе города, на улице Малиновского. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, отсутствовали. В связи с этим было денатурировано 40 килограммов рыбы.

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