В Ростове установят первый ‘тактильный светофор’
Перед главным корпусом ДГТУ на переходе между улицей Текучева и площадью Гагарина установят «тактильный светофор» для слабовидящих и невнимательных пешеходов. Его разработали резиденты промышленного коворкинга «Garaж». Добавим, предложение установить этот объект уже получило одобрение главы городской администрации.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.