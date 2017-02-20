В Ростове установят первый ‘тактильный светофор’

Перед главным корпусом ДГТУ на переходе между улицей Текучева и площадью Гагарина установят «тактильный светофор» для слабовидящих и невнимательных пешеходов. Его разработали резиденты промышленного коворкинга «Garaж». Добавим, предложение установить этот объект уже получило одобрение главы городской администрации.