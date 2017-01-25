В Ростове установят указатель расстояния до городов-организаторов ЧМ-2018
15:35 Среда, 25.01.20172
В Ростове-на-Дону установят указатель «Расстояния до 10 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018». Такое поручение сегодня дал глава администрации донской столицы Виталий Кушнарёв. Знак, выполненный в фирменном стиле с символикой международного турнира, установят на площади Советов. Торжественное открытие намечено на 30 января.
Тогда же на площади проведут флешмоб. Кандидаты в волонтеры от Ростовской области выстроятся в цифру «500″ — количество дней до старта чемпионата — и выпустят в небо светодиодные воздушные шары в цветах российского флага.
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«Флэшмоб» — на то и флэшмоб, чтобы быть внезапным, неожиданным. Флэшмоб не афишируется. Иначе это обычный перфоманс с толпой ожидающих его зрителей.
Лучше бы сообщили когда стадион в Таганроге строить будут.