В Ростове впервые прошли молодежные чтения. Представители советов, сообществ, объединений, политических партий, диаспор и студенты ВУЗов обсудили с донскими парламентариями проблемы профориентации, размер стипендии и качество образования. Главная тема встречи — определить, какой должна быть государственная молодежная политика. Все предложения, с которыми обратились юные жители региона, депутаты Законодательного собрания рассмотрят в июле.

«Государственная молодежная политика самый живой сегмент в государственной политике. Очень часто органы власти, в том числе и мы, не успеваем за потребностями молодежи. Сегодня решили посоветоваться с молодежью области, что нужно изменить, какие подходы необходимы в работе с молодежью», — говорит председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Екатерина Стенякина.