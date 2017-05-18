В Ростове временно изменят схему движения общественного транспорта

В Ростове-на-Дону временно изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так проезд будет осуществляться по-новому с 6 часов 21 мая до 5 часов 22 мая. Маршруты №2, 9, 51, 60, 61: Буденновский — Станиславского (Западный разворот) — Островского — Московская — Буденновский и далее по утвержденным маршрутам. №1, 46, 65, 77, 65-МТ: Ворошиловский — Темерницкая — Буденновский — Серафимовича — Ворошиловский и далее по обычному направлению. №5, 22, 42, 42 «А», 45, 49, 83: Ворошиловский — Темерницкая — Буденновский и далее. На маршрутах № 33, 35, 35 «А», 47, 58, 78, 90, 99: Буденновский — Серафимовича — Ворошиловский и далее.

Кроме того, 21 мая с 7 до 14 часов транспорт также будет курсировать по непривычной схеме. Маршруты № 3, 3 «А», 7, 67, 70, 80, 98, № 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ: Большая Садовая — Ворошиловский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Троллейбусы №1, 9: Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее. Троллейбусы №2, 22 будут следовать по укороченной схеме до площади Свободы.