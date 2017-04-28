В Ростове встретили ретро-поезд «Победа»

Сегодня в Ростове-на-Дону встретили ретро-поезд «Победа». Старый состав, собранный из исторических вагонов, уже который год выходит в рейс в преддверии 9 мая. Маршрут каждый раз разный и не всегда пролегает через донскую столицу, но на этот он зашел в город.

«Победа» уже в Ростове. Жители и гости донской столицы встретили легендарный поезд на главном железнодорожном вокзале. Ретро-состав прибыл после большого тура по республикам Северного Кавказа. В этом году он впервые прошел через станции: Махачкала, Грозный, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Черкесск.

За время тура театрализованное представление, посвященное прибытию поезда, уже посмотрели более 14 тысяч зрителей, сообщает пресс-службе СКЖД. Сегодня на перроне вокзала собралось очень много людей. Ветераны Великой Отечественной войны признаются, что смогли окунуться в атмосферу победных дней мая 1945 года.

«Битва за Кавказ» — этой теме посвящена концертная программа агитбригады. Театрализованное действо — несколько постановок, разделенных на блоки: «Письма с фронта», «Ночные ведьмы» (о женском авиационном полке, воевавшем на Северном Кавказе), национальные танцевальные номера, а также песни о войне

Сам поезд сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны, его ведут два паровоза. В составе крытые товарны вагоны, теплушки, платформы для перевозок военной техники, салон-вагон. Вся техника из экспозиции Музея железнодорожной техники.

«Когда паровоз с дымом и гудком появляется на станции, появляются совершенно особенные чувства. Мы проехали весь Северный Кавказ. Можно прочитать 100 учебников, можно посмотреть много фильмов, но лучше увидеть все вживую. Люди всегда удивляются тому, как в одном таком вагоне могла разместиться целая рота», — говорит руководитель творческого проекта поезда «Победа» Ирина Шевченко.

Стоит отметить, что все желающие смогут побывать в кабине паровоза, а также под руководством машиниста бросить в топку уголь и дать настоящий паровозный гудок. Поезд пробудет в Ростове почти три часа, а дальше отправится на приволжскую дорогу и впервые побывает в Саратове.