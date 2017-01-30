В Ростове выступает единственная в мире женщина, приручившая морских львов

В Ростов привезли уникальное шоу. Донских поклонников циркового искусства ждет встреча с морскими львами. Их дрессировщик Людмила Чугунова — единственная в мире женщина, которая могла найти общий язык с этими животными.

Четыре морских леди грациозно справляются с надувными мячами. Конечно, присутствует и женская конкуренция — каждая хочет оказаться в центре внимания. Но как только на арене появляется 800-килограммовый Ванечка, ластоногие дамы выступают уже совсем в другом настроении. А опытный артист моментально покоряет зрителей.

«В 1997 году их привезли, мой отец Валерий Чугунов, заслуженный артист России, привез с Сахалина, и вот столько лет мы вместе. Рука об ласту или ласта об руку», — говорит дрессировщица диких животных Людмила Чугунова.

Программа «Цирковая карусель» насыщенна выступлениями животных. На арене дрессированные кошки ощущают себя настоящими большими хищниками и уверенно выполняют все трюки. И, наверное, только здесь волк и семеро подросших козлят ведут себя дружно. А в гареме оказываются двугорбые верблюды. Кроме того, до 26 февраля на манеже можно будет увидеть воздушных гимнастов, акробатов и клоунов.