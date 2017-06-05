В Ростове взялись за масштабную очистку реки Темерник

В день экологии в Ростове по берегам реки Темерник -недалеко от санатория «Надежда» — прошла масштабная акция «Сохраним природу вместе». На мероприятие собралось более 300 человек — это студенты, волонтеры, работники минприродных ресурсов, работники горадминистрации, экологи и просто неравнодушные люди. Все они очищали берега от мусора.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также посетил акцию. Он проинспектировал ход работ, пообщался со студентами и рассказал о будущем второй по значимости реки Ростова. Существует губернаторская программа, по планам которой в ближайшее время Темерник ждет глобальная уборка.

«Процесс оздоровления реки Темерник — это процесс не одного года. До этого 17 лет ничего не чистилось, русло не промывалось, оно загрязнено до предела, требуется очень быстрое решение и результативное исполнение этих решений. И по нашим оценкам, нам предстоит, если ритмично работать, то это примерно на 5 лет», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Основные работы, по словам губернатора — очистка русла Темерника от ила, местами его толщин достигает 6 метров. На очистку первых 9 км потратят примерно 400 млн рублей. А всего, по словам Василия Голубева, в Ростове будет очищено примерно 19 км русла реки