В Ростове задержали автомошенников

В донской столице задержали автомошенников. По информации регионального управления МВД, трое молодых людей пытались получить страховую выплату в 400 тысяч рублей за ДТП, которого не было. Подозреваемые утверждали, что иномарка одного из них столкнулась с отечественным авто. В результате полицейские выяснили, что повреждения машина получила в другом ДТП.