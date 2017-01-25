В Ростове задержали автомошенников
В донской столице задержали автомошенников. По информации регионального управления МВД, трое молодых людей пытались получить страховую выплату в 400 тысяч рублей за ДТП, которого не было. Подозреваемые утверждали, что иномарка одного из них столкнулась с отечественным авто. В результате полицейские выяснили, что повреждения машина получила в другом ДТП.
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