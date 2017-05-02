В Ростове заместитель Генерального прокурора России в ЮФО провел прием предпринимателей
Сегодня, 2 мая, в Ростове-на-Дону заместитель Генерального прокурора России в ЮФО провел приём предпринимателей.
Сегодня, 2 мая, в Ростове-на-Дону заместитель Генерального прокурора России в ЮФО провел приём предпринимателей.
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