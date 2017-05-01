В Ростове запустили городские фонтаны
В донской столице открылся сезон работы фонтанов. В Ростове 15 фонтанов, и по традиции, теперь они будут работать до 1 октября.
Список городских фонтанов:
1. «Львы» (пр. Соколова, 15а)
2. «Покровский» (пр. Кировский, 34)
3. «Витязь» (пр. Буденовский, 59)
4. «Лира» (пер. Нахичеванский, 40а)
5. «Орфей» (ул. Большая Садовая, 172а)
6. «Ротонда» (пер. Нахичеванский, 25а)
7. «Девушки, собирающие виноград» (пр. Буденовский, 23а)
8. «Фантазия» (пл. Рабочая, 16)
9. «Литер №4» (ул. Б.Садовая, 134/ул.Социалистическая, 157)
10. «Театральный» и «Каскад» (пл. Театральная, 16)
11. «Сбор винограда» (пр. Буденовский, 256)
12. Фонтан возле ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)
13. Фонтан возле ТЦ «Сокол» (пр-т Стачки, 25)
14. Фонтан «Ростовчанка» (ул. Береговая)
15. Светомузыкальный фонтан на набережной реки Дон (ул. Береговая).
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