В Ростове запустили городские фонтаны

В донской столице открылся сезон работы фонтанов. В Ростове 15 фонтанов, и по традиции, теперь они будут работать до 1 октября.

Список городских фонтанов:

1. «Львы» (пр. Соколова, 15а)

2. «Покровский» (пр. Кировский, 34)

3. «Витязь» (пр. Буденовский, 59)

4. «Лира» (пер. Нахичеванский, 40а)

5. «Орфей» (ул. Большая Садовая, 172а)

6. «Ротонда» (пер. Нахичеванский, 25а)

7. «Девушки, собирающие виноград» (пр. Буденовский, 23а)

8. «Фантазия» (пл. Рабочая, 16)

9. «Литер №4» (ул. Б.Садовая, 134/ул.Социалистическая, 157)

10. «Театральный» и «Каскад» (пл. Театральная, 16)

11. «Сбор винограда» (пр. Буденовский, 256)

12. Фонтан возле ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)

13. Фонтан возле ТЦ «Сокол» (пр-т Стачки, 25)

14. Фонтан «Ростовчанка» (ул. Береговая)

15. Светомузыкальный фонтан на набережной реки Дон (ул. Береговая).