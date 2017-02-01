Сегодня в Ростове запустили систему «Говорящий город». Она позволит инвалидам по зрению ориентироваться в условиях мегаполиса. Подобная система хорошо зарекомендовала себя на паралимпиаде в Сочи и вот теперь её тестируют в донской столице. Новшество уже могли оценить 100 человек, которые получили необходимое устройство для связи.

Звуковое сообщение абонентского устройства под названием «Ориентир» помогает Геннадию Шабанову быстро сориентироваться и не пропустить нужный автобус. Теперь не придется часами стоять на остановке в неведении, не без смущения признается пассажир.

«Каждый день я езжу. Очень трудно. Стоишь по долгу автобуса ждешь. Я часто езжу к отцу. Он один живет», — говорит Геннадий Шабанов.

Ручной путеводитель — часть системы информирования и ориентирования инвалидов по зрению. Основное оборудование находится на остановочных павильонах и в кабине водителя. Оно установлено по маршруту от Центрального рынка до Всероссийского общества слепых, а это 34 остановки. Также возле аптек, продуктовых магазинов, поликлиник. Нажав на кнопку мини-приемника, человек получает информацию по радиоканалу о том объекте, возле которого находится. Сообщение воспроизводится через динамик или наушники.

«По сигналу звукового маяка человек, не имеющий зрение, на основе так называемого бинаурального эффекта, как работают два наших уха, позволяет точно определить направление движения», — говорит генеральный директор ГК «Спецтехноприбор», главный конструктор системы «Говорящий город» Леонид Аронов.

В рамках пилотного проекта «Говорящий город» оборудованием укомплектованы 16 автобусов и шесть входов в подземный переход на Буденновском проспекте от улицы Станиславского до Московской. Таким образом внедрен первый этап системы «Говорящий город». Сумма затрат — свыше 4 миллионов рублей, из них 3 миллиона — федеральные деньги, остальное — средства местного бюджета.

«Следующий второй этап — он запланирован на 2017 год — будет оборудована транспортная ветка от ЖД вокзала до площади Карла Маркса. Оба этих маршрута были выбраны самими инвалидами, представители ВОС участвовали абсолютно на всех этапах обсуждения, принятия решений», — говорит заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко.

Однако в министерстве подчеркивают, система пока работает в тестовом режиме. Идет проверка, действительно ли она облегчит передвижение в условиях сложной городской среды, и что скажут ее пользователи, когда город заговорит в таком формате.