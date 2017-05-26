В Ростове завершат полное обновление трамвайного парка

В Ростове-на-Дону завершат полное обновление трамвайного парка. Из резервного фонда области выделят 428 миллионов рублей на приобретение 13 единиц рельсового транспорта. Еще один трамвай купят за счет городского бюджета. Напомним, в прошлом году электропарк донской столицы уже пополнился 16-ю новыми трамваями.

Также до конца года для Ростова закупят 200 новых автобусов большой вместимости. На это планируется направить порядка 1 миллиарда рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба донского правительства.