В Ростове завоевывает популярность игра петанк
9:27 Понедельник, 29.05.20172
Любители поиграть в петанк стали все чаще собираться в ростовском парке имени Октября. Многие зрители также решают присоединиться к интересному времяпрепровождению. В парке специально для этих целей уже сделали три игровых поля.
Петанк — это бросание металлических шаров на площадке 15 на 4 метра. Игра пришла к нам из Франции. Она уже собрала столько поклонников в Ростове, что 28 мая в парке имени Октября прошел турнир по петанку «Кубок мороженого», в котором участвовали восемь команд, сообщает пресс-служба администрации города.
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Лапта и городки уже не котируются?
Так уже три года играем в этом парке и это не самый большой турнир за это время.