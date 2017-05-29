В Ростове завоевывает популярность игра петанк

Любители поиграть в петанк стали все чаще собираться в ростовском парке имени Октября. Многие зрители также решают присоединиться к интересному времяпрепровождению. В парке специально для этих целей уже сделали три игровых поля.

Петанк — это бросание металлических шаров на площадке 15 на 4 метра. Игра пришла к нам из Франции. Она уже собрала столько поклонников в Ростове, что 28 мая в парке имени Октября прошел турнир по петанку «Кубок мороженого», в котором участвовали восемь команд, сообщает пресс-служба администрации города.