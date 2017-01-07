В Ростовской области ожидается сильный туман и гололед
На территории Ростовской области с 8 по 9 января ожидается сильный туман и гололед. Управление ГИБДД обращает внимание водителей, что в таких условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретной ситуацией на дороге. Дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.
При приближении к пешеходным переходам необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз. Обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар автомобиля и противотуманок.
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